«Рубин» одержал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА. Встреча проходила на «Ак Барс Арене».

В основное время матча команды так и не смогли забить ни одного гола. Игра была примерно равной. Процент владения мячом – 49% у «Рубина» против 51% у ЦСКА. По ударам в створ команда Леонида Слуцкого переиграла клуб Алексея Березуцкого. Шестой удар стал решающим.

Счет был открыт на первой добавленной минуте встречи.

Гол забил Михаил Костюков на 90+1-й минуте. Он замкнул подачу Сеада Хакшабановича с углового.

ЦСКА остается на третьей строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками, а «Рубин» поднимается на седьмую строчку, сместив «Спартак». Лидирует «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 29 очков в 13 матчах.