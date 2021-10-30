«Спартак» примет «Ростов» в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве сегодня, 30 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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Главным арбитром встречи назначен Артем Любимов. В роли его ассистентов выступят Рашид Абусуев и Кирилл Большаков. Резервный судья — Игорь Панин. ВАР — Владимир Москалёв, АВАР — Алексей Лунёв.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 12 турах. В прошлой встрече красно-белые потерпели разгромное поражение от «Зенита» со счетом 1:7. «Ростов» с 12 баллами располагается на 12-й строчке, в прошлом туре южане одержали крупную победу над «Арсеналом» — 4:0.