В канадском Ванкувере продолжается второй этап серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Сегодня, 30 октября, состоится произвольная программа у спортивных пар, начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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После короткой программы, состоявшейся накануне, в лидеры вышли двукратные чемпионы мира из Китая Веньцзин Суй и Хань Цун с результатом 78,94 балла. Второе место занимают россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 69,46 балла. Третьими идут Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт, у них 67,93 балла.

Напомним, Павлюченко и Ходыкин — единственные представители России в парном турнире на Гран-при Канады. В короткой программе партнерша упала на акробатическом элементе после тодеса, а также порвала колготки. Дуэт получил два «дедакшена».