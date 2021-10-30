Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко высказался о поражении от магнитогорского «Металлурга». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 1:2.

«Будем обращаться в судейскую за разъяснениями – и по отмененному голу, и по удалению на Яремчуке. Нам показалось, что и там, и там арбитры ошиблись», – заявил Юрий Бабенко.

Главный тренер «Витязя» заявил, что команда должна была реализовывать больше моментов, тогда она поднимется выше в турнирной таблице.

Юрий Бабенко считает, что против «Металлурга» было тяжело играть. Голкипер соперника раз за разом отбивал шайбы нападающих «Витязя».

Команда Юрия Бабенко идет на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 18 очков.