Известный хореограф и постановщик Илья Авербух оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

Россиянка выступила без ошибок и включила в свой прокат тройной аксель, что позволило ей выйти в лидеры соревнований. Авербух отметил, что катание Валиевой было безукоризненным, поэтому её высокая оценка вполне заслуженна.

«Нужно очень сильно придираться, чтобы найти хоть какие-то изъяны в ее короткой программе. Она еще раз подчеркнула, что является великим талантом, созданным для льда. Особенно примечательно, что на разминке у нее несколько раз не получался тройной аксель, но вышла во время соревнований и все сделала. Это говорит о ее психологической устойчивости и бойцовском характере», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, что для 15-летней ученицы Этери Тутберидзе этот этап Гран-при является дебютным на взрослом уровне. Ранее Валиева выступила на международном турнире в Финляндии, где одержала победу с двумя мировыми рекордами.