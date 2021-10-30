Боец UFC Дамир Исмагулов не уложился в лимит веса накануне боя против Магомеда Мустафаева. Поединок отменили. Бойцы должны были встретиться сегодня, 31 октября в Абу-Даби.

Российский боец чуть было не потерял сознание на взвешивании. До весов его довел один из секундантов команды.

«Я оставлял вес – 800 граммов где-то на утро. В этот раз организм дал сбой. Вызвали врачей. Продолжать гонять вес я не смог», – заявил Исмагулов.

Боец понимал, что в лимит он вряд ли уложится, но все равно вышел на взвешивание. Из-за перевеса бой был отменен.

Исмагулов заявил, что отлично подготовился к бою и расстроен, что не смог уложиться в лимит дивизиона. Он принес извинения болельщикам, родным и тренерам.

Вес Дамира составил 74,1 кг при лимите легкого дивизиона в 70,7 кг.