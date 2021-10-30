Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил, почему голкипер Александр Максименко остался в запасе на игру с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

«Я очень доверяю всем трём вратарям, с которыми мы работаем. До этого играл Максименко, но сегодняшний матч — хорошая возможность, чтобы внести некоторые изменения. Но это не относится к личному росту кого-то из команды. Я всем доверяю», — сказал Витория в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Спартак» и «Ростов» встречаются на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, матч начался в 16:30 мск. Бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Место в воротах красно-белых сегодня занимает голкипер Александр Селихов, Максименко остался в запасе. В предыдущей игре с «Зенитом» он пропустил семь мячей.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков в 12 турах. «Ростов» с 12 баллами располагается на 12-й строчке.