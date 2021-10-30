В Ванкувере продолжается второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. В ночь на 31 октября состоится произвольный танец, начало запланировано на 03:30 по московскому времени.

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По итогам ритм-танца, который состоялся днем ранее, в лидеры вышли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 85,65 балла. На второй строчке расположился итальянский дуэт Шарлен Гиняьр и Марко Фабри (78,82 балла). Замыкают первую тройку испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (76,97).

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают седьмое место с результатом 70,66, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (68,53) — девятые. Обе российские пары проводят дебютный сезон на взрослом уровне.