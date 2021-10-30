Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий дал комментарии относительно поражения команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Рубина». Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается», – заявил Березуцкий.

Алексей добавил, что замена Мухина в перерыве связана с тем, что он получил первую желтую карточку в матче. Тренеры опасались, что он наиграет на второй «горчичник», и рефери удалит его с поля.

Армейцы набрали 23 очка в 13 матчах. ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» располагается на седьмом месте.