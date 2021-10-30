В субботу, 30 октября, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир осени по смешанным единоборствам UFC 267. Российский боец Пётр Ян проведет бой против американца Кори Сэндхагеном за титул временного чемпионата в легчайшем весе.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале «РЕН ТВ», перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Трансляция мейнкарда начнется примерно в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире будут показаны все главные бои турнира.

Помимо Яна, в октагон выйдут еще девять россиян. В частности, Ислам Махачев, которого называют наследником Хабиба, встретится с Дэном Хукером. Александр Волков проведет бой с Марчином Тыбурой.

Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут главный бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Эта встреча станет единственной, которая пройдет без участия россиян.