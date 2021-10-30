«Мерседес» в финальной части сезона увеличит мощность силовых установок, несмотря на то, что это приблизит команду к лимиту надежности.

Пилот команды Льюис Хэмилтон уже гарантировал себе второе место в чемпионате. Он ничего не потеряет, даже если изменения будут неудачными. В то же время гонщик «Мерседеса» отстает от пилота «Ред Булла» Макса Ферстаппена на 12 очков.

Напомним, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас был оштрафован на пять позиций на Гран-при США. Он использовал новый, шестой за текущий сезон двигатель внутреннего сгорания.

Гонщик «Мерседеса» получил уже третий штраф за замену элементов силовой установки в текущем сезоне.

Принятое командой решение увеличивает вероятность того, что семикратному чемпиону «Формулы-1» нужно будет менять двигатель в пятый раз.