Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба и генеральный директор питерского клуба Александр Медведев поучаствовали в выставочном теннисном матче на St.Peterburg Open 2021.

В выставочном матче также сыграли хоккеист Алексей Яшин и экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев.

Турнир категории АТР завершится завтра, 31 октября. Представители сборной России в финал не попали.

У мужчин за главный приз поборются американец Тэйлор Фритц и победитель второго полуфинального матча, который идет сейчас. За выход в финал борются хорват Марин Чилич и голландец Ван же Зандсхулп.

Россияне Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев выбыли из борьбы за главный приз турнира.

Призовой фонд соревнований – 863 705 долларов.