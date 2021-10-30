Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

«Валиева показала катание с таким вкусом, ну очень качественное, до мельчайших нюансов, прямо нереальным кажется оно. Нереально качественный, нереально одухотворенный, нереально технически сложный прокат. Сочетание несочетаемого», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

Тренер отметила, что программа Валиевой содержит в себе множество сложных движений: фигуристка выполняет высокий каскад с руками наверх и выезжает на большой скорости. По мнению Гончаренко, Камила исполнила идеальный прокат, увидеть который мечтает любой тренер.

«Конечно, понимаю, что нет предела совершенству, можно усложнять программу еще, но на данный момент Валиева одарила нас божественным прокатом. В короткой программе это, наверное, лучшее из того, что мы видели за последние лет 10», – сказала Гончаренко.

Напомним, в короткой программе Валиева исполнила тройной аксель и вышла на первое место. Для 15-летней ученицы Этери Тутберидзе этот этап Гран-при является дебютным на взрослом уровне. Ранее Камила выступила на международном турнире в Финляндии, где одержала победу с двумя мировыми рекордами.