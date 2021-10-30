«Трактор» в домашнем матче разгромил казанский «Ак Барс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» и завершилась со счетом 5:0.

Хозяева вышли вперед уже на 2-й минуте встречи, шайбу забросил Виталий Абрамов. Спустя минуту Никита Тертышный удвоил преимущество «Трактора», реализовав большинство. По ассистентскому очку заработали Сергей Калинин и Вячеслав Основин.

Во втором периоде отличился и сам Основин, результативными пасами отметились Игорь Исаев и Марсель Шолохов.

Еще два гола хозяева забили в третьей двадцатиминутке. Сначала отличился Лукаш Седлик с передач Сергея Телегина и Ника Бэйлена, затем — Кирилл Капустин с передачи Основина.

Набрав 38 очков в 25 матчах, «Трактор» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 32 баллами — четвертый.