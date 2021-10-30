Российский фигурист Петр Гуменник одержал победу на Мемориале Дениса Тена. В тройке еще два представителя сборной России.

Гуменник исполнил в произвольной программе каскад четверной сальхов – двойной тулуп – двойной риттбергер в начале программы, далее прыгнул четверной сальхов, потом тройной флип.

Во второй части программы Петр прыгнул каскад тройной аксель – тройной тулуп, одиночный тройной аксель и каскад тройной лутц – двойной тулуп.

Судьи оценили выступление фигуриста в 171,30 балла. Петр Гуменник лидировал по итогам короткой программы.

На втором месте расположился Марк Кондратюк. Он набрал 250,08 балла по итогам двух соревновательных дней.

Тройку призеров замкнул Андрей Мозалев. Российский фигурист набрал 234,05 балла по итогам двух выступлений.