В Ванкувере продолжается второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. В ночь на 31 октября состоится женская произвольная программа, начало запланировано на 05:30 по московскому времени.

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После короткой программы, которая состоялась днем ранее, лидирует россиянка Камила Валиева, набравшая 84,19 балла. Второе и третье места также занимают фигуристки из России: Елизавета Туктамышева получила 81,24, Алена Косторная — 75,58. Все три спортсменки включили в свои программы тройной аксель. Сегодня они будут закрывать сильнейшую разминку.

На четвертом месте идет американка Алиса Лю, которая тоже справилась с тройным акселем, но уступила россиянкам. Её оценка — 73,63 балла.