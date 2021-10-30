В Ванкувере стартовал второй соревновательный день этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В 23:00 по московскому времени началась произвольная программа у спортивных пар.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Россию на текущем турнире представляют только Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, после короткой программы они занимают второе место. Получив два «дедакшена», спортсмены набрали 69,46 балла. Партнерша пала на акробатическом элементе после тодеса, а также порвала колготки.

Лидерами соревнований являются двукратные чемпионы мира из Китая Веньцзин Суй и Хань Цун с результатом 78,94 балла. Третье место занимают немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт, у них 67,93 балла.