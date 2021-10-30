В рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, стартовала произвольная программа у мужчин. Спортсмены вышли на лед в 00:45 по московскому времени.

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Лучшим из россиян после короткой программы является Макар Игнатов, он идет на четвертом месте. Фигурист чисто исполнил два четверных прыжка. Евгений Семененко располагается на пятом месте, Александр Самарин — на восьмом, он выступил с ошибками.

Лидером соревнований является трехкратный чемпион мира американец Нейтан Чен, выступивший безупречно с двумя четверными прыжками. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун, третье — канадец Киган Мессинг.