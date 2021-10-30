Российские юниоры заняли первые два места на Мемориале Дениса Тена в категории «Танцы на льду».

Сегодня, 30 октября, пары исполнили произвольный танец.

Первое место заняли Василиса Кагановская и Валерий Ангелополь. Судьи оценили их выступление в 102,36 балла.

Чуть больше 9 баллов лидерам уступили София Леонтьева и Даниил Горелкин. Они получили 93,23 балла по итогам произвольной программы.

Тройку призеров замкнули София Лукинская и Данил Пак из Казахстана. Судьи оценили их прокат в 84,30 балла.

В соревнованиях принимали участие еще две российские пары. Таисия Линчевская и Тимур Бабаев-Смирнов заняли четвертое место, Алена Каныщева и Андрей Пылин стали последними.

Василиса Кагановская и Валерий Ангелополь ранее побеждали на этапе юниорского Гран-при в Любляне.