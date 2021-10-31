В 03:30 по московскому времени стартовал произвольный танец в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Россию на текущем турнире представляют два дуэта: Диана Дэвис и Глеб Смолкин после ритм-танца занимают седьмое место с результатом 70,66, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (68,53) — девятое. Обе пары, напомним, проводят дебютный сезон на взрослом уровне.

Текущее первое место занимают канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 85,65 балла. На второй строчке расположился итальянский дуэт Шарлен Гиняьр и Марко Фабри (78,82 балла). Замыкают первую тройку испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас (76,97).

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