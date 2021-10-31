В рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартовала произвольная программа у женщин. Соревнования проходят в Ванкувере, спортсменки вышли на лед в 05:30 по московскому времени.

По итогам короткой программы, которая состоялась днем ранее, три первых места заняли фигуристки из России, сегодня они будут закрывать сильнейшую разминку. Камила Валиева стала лидером соревнований с результатом 84,19 балла, Елизавета Туктамышева — вторая (81,24), Алена Косторная — третья (75,58).

Текущую четвертую строчку занимает американка Алиса Лю, судьи оценили ее прокат на 73,63 балла. Все четыре спортсменки исполнили тройной аксель.

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