Российский фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена. Турнир входит в серию ISU Challenger.

Акопова и Рахманин получили 125,53 балла за произвольную программу. По итогам двух соревновательных дней пара набрала 195,86 балла.

На втором месте расположились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Судьи оценили их выступление в 123,77 балла. По сумме выступлений фигуристы набрали 193,02 балла.

Замкнули тройку призеров еще одни представители сборной России Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Судьи оценили прокат в 115.05 балла. Фигуристы получили 180,13 баллов за два дня.

Всего в соревнованиях участвовало десять пар. Конкуренцию российским спортсменам составили представители сборных Венгрии и Грузии.