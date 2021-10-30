Представитель Хорватии Марин Чилич вышел в финал турнира категории АТР-250 в Санкт-Петербурге.

В полуфинальном матче хорват оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 9 минут. Голландец начал соревнования с квалификации.

Чилич подал навылет девять раз, не совершил ни одной ошибки на подаче и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов.

Ван де Зандсхулп подал два йэса, один раз ошибся с подачи и не смог взять подачу соперника.

В финале хорват сыграет с пятым сеяным – американцем Тейлором Фритцем.

Призовой фонд турнира составляет 863 705 долларов.

В 2020 году соревнования в Санкт-Петербурге выиграл Андрей Рублев. В финале он переиграл Борна Чорича.