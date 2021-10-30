Бывший футболист «Ротора» Олег Веретенников поздравил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу с рекордом по числу голов в чемпионатах России.

«Я отнёсся вполне нормально, так как любой рекорд когда-то умножается и увеличивается. Я его не поздравил (по телефону), так как у меня нет его контактов. Но в «Инстаграме» я ему написал. Ответа не последовало, может, сообщений было много и он не увидел. А так хочу его поздравить», — приводит слова Веретенникова РИА «Новости».

Напомним, что Дзюба забил очередной мяч в матче с «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Этот гол стал для форварда 144-м в чемпионатах России. Таким образом, он превзошел достижение Веретенникова, на счету которого числится 143 мяча.

«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 4:1, помимо Дзюбы отличились Клаудиньо, Вендел и Ярослав Ракицкий. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице.