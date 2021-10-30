Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал итоги матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Матч завершился со счетом 1:1.

Кафанов считает, что его команда не заслуживала поражения по игре. «Ростов», по мнению главного тренера, был ближе к победе.

«То, что отыгрались…Наверное, боженька видел, что мы очень хотели сегодня забить и выиграть», – заявил Кафанов.

Напомним, «Ростов» сравнял счет на последней, пятой добавленной минуте матча. Отличился полузащитник Данил Глебов. Он убежал он Николая Рассказова и перебросил мяч через голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Главный тренер «Ростова» отметил, что практически все игроки хорошо провели матч.

«Ростов» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.