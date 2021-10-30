Экс-фигуристка Катарина Гербольдт оценила выступление чемпионки Европы Алёны Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.

Спортсменка заняла третье место, пропустив вперед своих соотечественниц Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву. Все три спортсменки исполнили тройной аксель.

По словам Гербольдт, её не удивила такая расстановка мест: она заранее предполагала, что Косторная окажется ниже других россиянок, поскольку у неё новая, еще не накатанная программа.

«Основная сложность для Косторной будет в том, чтобы занять место в тройке не на Гран-при, а на чемпионате России. Мне кажется, речь именно об этом – попадет она в олимпийскую сборную или нет. А то, что наши девочки – лучшие в мире, сейчас состоявшийся факт», — приводит слова Гербольдт «Газета.ру».

Экс-спортсменка добавила, что не может с уверенностью утверждать, что Косторная отберется на Олимпийские игры, поскольку конкуренция слишком высока: помимо опытных фигуристок на путевки в Пекин будут претендовать вчерашние юниорки.