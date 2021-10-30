Сегодня, 30 октября, «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Челси» в рамках 10-го тура английской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе «Сент-джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Гости выиграли со счетом 3:0.

Счет во встрече был открыт только во втором тайме. На 65-й минуте забил защитник Рис Джеймс. Через 13 минут он оформил дубль.

На 80-й минуте матча судья Пол Тирни назначил пенальти в ворота «Ньюкасла». Полузащитник Жоржинью воспользовался шансом и довел счет до разгромного.

«Челси» лидирует в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Команда набрала 25 очков в 10 матчах.

«Ньюкасл Юнайтед» с четырьмя набранными очками идет на предпоследнем, девятнадцатом месте.

Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».