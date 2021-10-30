Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и популярный тиктокер Даня Милохин представили новый номер в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Четвертый выпуск вышел в эфир сегодня, 30 октября. Медведева и Милохин катались под музыку «Журавль по небу летит» из известного фильма «Бумбараш». Первый канал опубликовал видео проката:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, возглавляющая жюри проекта, осталась в восторге от выступления.

«Данька очень прибавил. Даня, ты катаешься свободно, обрати внимание на вторую оценку. Я выступала в роли добрятины, но ты уже можешь себе это позволить. Скорость огромная, скоба, которую ты сделал, была просто изумительная», — сказала Тарасова.