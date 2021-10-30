Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли первое место на Мемориале Дениса Тена. Соревнования относятся к категории ISU Challenger и проходят в Казахстане.

Скопцова и Алешин получили за произвольный танец 116,67 балла. Оценка за ритм танец – 78,39 балла. По итогам двух соревновательных дней фигуристы получили 195,06 балла.

На втором месте расположились украинцы Александра Назарова и Максим Никитин. Судьи оценили прокат с произвольной программой в 113,18 балла. За два дня фигуристы получили 188,64 балла.

Замкнула тройку призеров еще одна пара из России – Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фигуристы занимали второе место по итогам ритм-танца, но произвольная программа не удалась. Худайбердиева и Базин получили 109,72 балла по итогам проката. Сумма за два дня – 186,80 балла.