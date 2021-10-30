Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарии по итогам матча 13-го тура российской Премьер-Лиги против «Ростова». Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Что касается последнего гола, то в добавочное время мы должны были удержать мяч, а не так ошибаться. Да, в трудной ситуации оказался Селихов, но мяч не должен был доходить до этой стадии атаки», – заявил Витория.

Главный тренер «Спартака» добавил, что заменил Ларссона не потому, что он плохо играл. Просто команде нужна была свежесть, поэтому на поле вышли Бакаев и Игнатов. Руй Витория сказал, что старается использовать все возможные варианты, комбинируя состав.

Напомним, «Ростов» сравнял счет на последней добавленной минуте матча. Полузащитник Данил Глебов переиграл Николая Рассказова, убежал от него, а затем перебросил голкипера «Спартака» Александра Селихова.