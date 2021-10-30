Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил стиль работы главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Журналист согласился с мнением, что Семак поступил как педагог, когда поздравил форварда Артема Дзюбу с забитым голом, но отметил, что определять стартовый состав всё-равно будет тренер.

«Семак — это вообще тренер новой волны. Он еще ни разу не сказал ничего такого, чтобы раздражало публику. Семак не похож на специалиста, который пользуется системой «кнут и пряник». Сергей Богданович абсолютно без диктаторских замашек», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, под руководством 45-летнего Семака «Зенит» три раза подряд выиграл чемпионат России. Специалист возглавляет команду с 2018 года.