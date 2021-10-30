Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» продлит контракт с Артемом Дзюбой.

Гурцкая полагает, что крик Дзюбы в адрес главного тренера Сергея Семака во время матча с «Динамо» – проявление амбиций.

«Зенит» и без Дзюбы выглядит сильнее всех. Он все равно отыграет 70 процентов времени, думаю, на год ему еще точно продлят контракт», – заявил Гурцкая об Артеме.

Футбольный агент считает, что логично оставить в составе команды игрока, который забивает голы и приносит пользу «Зениту». Гурцкая считает, что Артем прикладывает все усилия, чтобы остаться в команде и переподписать соглашение.

«Кому помешают лишние три миллиона евро?» — заявил Гурцкая о контракте форварда с «Зенитом».

Футбольный агент полагает, что Артем не захочет перейти в другой клуб РПЛ из «Зенита».

33-летний форвард Артем Дзюба в текущем сезоне провел 17 матчей за «Зенит» и забил 7 голов.