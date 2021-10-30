Криштиану Роналду забил гол в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги между «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Лондоне.

Роналду открыл счет в концовке первого тайма. На 39-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» подстроился под подачу Бруну Фернандеша и вколотил мяч в дальний угол ворот.

На матче работает бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему ассистируют Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.

«Тоттенхэм» идет на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.

«Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку в рейтинге АПЛ с четырнадцатью набранными очками.

Лидер чемпионата – «Челси». Комагда набрала 25 очков в 10 матчах.

Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».