Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал лаконичный комментарий по поводу результата матча «Спартак» — «Ростов» в 13-м туре РПЛ.

После игры у Карпина спросили, что он почерпнул для себя из матча. «Ничего», — ответил специалист.

Напомним, игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. «Ростову» удалось уйти от поражения, забив на 96-й минуте.

Единственный гол в составе «Спартака» забил Руслан Литвинов с передачи Зелимхана Бакаева. «Ростов» сравнял счет благодаря мячу Данила Глебова после паса Николая Комличенко.

Набрав 18 очков в 13 турах, «Спартак» остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13 баллами занимает 12-ю строчку.