Тренер Сергей Добрин высказался по итогам короткой программы российских одиночников на этапе Гран-при в Канаде.

Лучше всех с короткой программой выступил Макар Игнатов. Он занял четвертое место. Евгений Семененко показал пятый результат, а Александр Самарин стал восьмым.

«А разве Самарин был когда-то очень стабилен, или у нас вообще парни были стабильны когда-то?» – заявил Добрин.

Тренер добавил, что Александр пропускал соревнования из-за травмы, даже хотел закончить карьеру. Ему просто нужно время для того, чтобы набрать физическую форму и обрести уверенность в себе.

Добрин высказался и по поводу остальных российских фигуристов. Специалист считает, что Семененко еще может улучшить свое катание, к тому же он неплохо прыгает.

Тренер недоволен оценками Макара Игнатова. Он считает, что фигуриста засудили.

Произвольные программы на Skate Canada фигуристы представят 31 октября.