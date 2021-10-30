Тренер Сергей Добрин высказался по итогам короткой программы российских одиночниц на Гран-при Канады.

Фигуристки, представляющие сборную России, заняли весь пьедестал. На первое место судьи поставили Камилу Валиеву, второе заняла Елизавета Туктамышева, замкнула тройку призеров Алена Косторная.

Добрин считает, что пока программы Косторной далеки от идеала. Недавно ей поменяли музыку. Алене пришлось выступать с дорожкой второго уровня сложности и вращениями третьего уровня. Поэтому, несмотря на тройной аксель, исполненный в программе, Алена получила невысокие баллы.

«Хотя сама новая короткая программа хорошая, Алена в ней живет, показывает эмоции. Судьи могли компоненты оценить и получше», – заявил Добрин.

Российский тренер считает, что судьи искусственно занижают оценки Косторной, чтобы россиянки не заняли весь пьедестал по итогам двух соревновательных дней.

Фигуристки покажут произвольные программы 31 октября.