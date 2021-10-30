Российский пловец Климент Колесников одержал победу на дистанции 100 метров на спине на этапе Кубка мира, который проходит в Казани.

В финальном заплыве Колесников преодолел дистанцию за 49,47 секунды. Второе и третье места также остались за россиянами: Павел Самусенко показал результат 50,44 сек, Григорий Тарасевич — 50,82 сек.

Напомним, соревнования в Казани завершились сегодня, 30 октября. Спортсмены выступали на короткой воде.

21-летний Колесников — двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира на короткой воде, трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года и шестикратный чемпион Европы.