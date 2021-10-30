На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В рамках предварительного карда россиянин Зубайра Тухугов одержал победу над бразильцем Рикардо Рамосом.

Спортсмены провели в октагоне все три запланированные раунда. Единогласным решением судей победа была присуждена Тухугову.

Для россиянина этап победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету пять поражений и одна ничья. Рамос провел 19 поединков в профессиональной карьере, это поражение стало для него четвертым.

В основном карде турнира UFC 267 встретятся россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген, они сразятся за титул временного чемпиона в легчайшем весе.