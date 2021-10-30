«Локомотив» одержал победу над «Нижним Новгородом» со счетом 1:2 в рамках 13-го тура российской Премьер-Лиги.
Счет в матче был открыл на 31-й минуте. Отличился арендованный у москвичей полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский.
Гости ответили через 6 минут. Забил Рифат Жемалетдинов с подачи Мацея Рыбуса.
«Локомотив» смог взять три очка в Нижнем Новгороде благодаря голу Ивана Миладиновича в компенсированное время матча.
Железнодорожники заняли второе место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка.
«Нижний Новгород» с пятнадцатью очками в активе занимает 15-е место.
В следующем туре «Локомотив» встретится со «Спартаком», а «Нижний Новгород» отправится в Чечню на матч с «Ахматом».
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