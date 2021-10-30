Самарские «Крылья Советов» на выезде обыграли «Краснодар» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра проходила в Краснодаре на одноименном стадионе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий «Крыльев» Владислав Сарвели, отличившийся с передачи Ивана Сергеева на 43-й минуте.

На 37-й минуте полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поразил ворота гостей, но после просмотра видеоповтора мяч был отменен.

На 88-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве, так как за вторую желтую карточку с поля был удален Дмитрий Иванисеня.

Набрав 21 очко в 13 турах, «Краснодар» располагается на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» с 19 баллами — седьмые.