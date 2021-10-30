Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась с подписчиками новой фотографией. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала черно-белый кадр с фотосессии в нижнем белье.

«Пойду пресс покачаю», — написала Константинова под публикацией.

Напомним, сейчас Станислава Константинова тренируется в СШОР «Москвич» в группе Виктории Буцаевой. Ранее спортсменка занималась в академии «Ангелы Плющенко» у Александра Волкова и в петербургской академии фигурного катания у Валентины Чеботаревой.

В текущем сезоне спортсменка еще не принимала участие в соревнованиях.