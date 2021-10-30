Российского судью Вячеслава Киселева отстранили от UFC 267 после того, как он не остановил поединок между Элизеу Залески Дос Сантосом и Бенуа Сен-Дени.

Во втором раунде Дос Сантос набросился на Сен-Дени и стал его добивать, но рефери не остановил бой. Поединок завершился победой Дос Сантоса.

Ошибки были и ранее. В третьем раунде Киселев отказался вызывать врача в клетку, несмотря на то, что Сен-Дени говорил, что не видит после тычка в глаз Сен-Дени.

Вячеслав снял балл с Дос Сантоса за удар в пах, хотя ранее не предупреждал бойца.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье раскритиковал работу Киселева.

«Мне было ненавистно смотреть на этот бой, надеюсь, что Бенуа прямо сейчас отправится в больницу», – заявил Кормье.

Вместо Киселева бой между Магомедом Анкалаевым и Волканом Оездемиром будет судить Марк Годдард.