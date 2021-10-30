«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в матче 10-го тура Английской Премьер-Лиги. Игра проходила в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

«МЮ» вышел вперед на 39-й минуте благодаря голу Криштиану Роналду с передачи Бруну Фернандеша. На 64-й минуте Эдинсон Кавани удвоил преимущество гостей, Роналду отдал голевой пас. Итоговый счет встречи был установлен на 84-й минуте, автором забитого мяча стал Маркус Рашфорд с передачи Неманьи Матича.

На 48-й минуте арбитр не засчитал еще один гол Роналду. После просмотра видеоповтора стало понятно, что взятие ворот не засчитано верно.

Набрав 17 очков в десяти турах, «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 15 баллами — восьмой.