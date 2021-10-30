Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил новый рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс» Леброн заработал 26 очков, отдал восемь голевых передач и семь раз потерял мяч. Это значит, что Джеймс в 11-й раз подряд набрал в матче с бывшей командой более 25 очков. Ранее ни один игрок НБА не мог похвастаться таким достижением.

Леброн одержал 16-ю победу в 17-ти матчах против «Кливленда».

«Лос-Анджелес Лейкерс» в домашнем матче обыграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 113:101.

Кармело Энтони набрал 24 очка в матче, Расселл Уэстбрук – 19 очков. У «Кливленда» отличились Эван Мобли (23 очка), Рики Рубио (18 очков) и Дариус Гарлэнд (18 очков).