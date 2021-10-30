Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался относительно появившейся информации о том, что его кандидатуру рассматривают на пост главного тренера грозненского «Ахмата».

Газзаев заявил, что слухи и домыслы о том, что он может заключить контракт с какой-либо командой, появляются регулярно много лет.

«Не вижу абсолютно никакого смысла как тогда, так и сейчас комментировать подобные новости», – заявил Газзаев.

Ранее источник сообщил, что руководство «Ахмата» не доверяет главному тренеру команды Андрею Талалаеву.

Команда из Грозного идет на десятом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги после 12-го тура. Команда набрала 15 очков.

31 октября «Ахмат» сыграет в гостях против «Уфы».