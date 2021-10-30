Бывший игрок «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ничью в матче красно-белых с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ.

«Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дёрни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Джикия бьёт штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Эксперт заявил, что у футболистов «Спартака» нет уважения к болельщикам, которые приходят на стадион. По словам Ловчева, люди его поколения после таких матчей рыдали и не спали по ночам. После разгромного поражение в прошлом туре красно-белые должны были выходить и показывать результат, уверен специалист.

Напомним, игра проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась вничью со счетом 1:1. «Ростову» удалось уйти от поражения, забив на 96-й минуте.

Единственный гол в составе «Спартака» забил Руслан Литвинов с передачи Зелимхана Бакаева. «Ростов» сравнял счет благодаря мячу Данила Глебова после паса Николая Комличенко.

Набрав 18 очков в 13 турах, «Спартак» остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 13 баллами занимает 12-ю строчку.