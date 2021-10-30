На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В рамках основного карда шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев одержал победу над китайским спортсменом Ли Джинлиангом.

Бой завершился уже в первом раунде. Чимаев в самом начале поединка перевел оппонента в партер, а на четвертой минуте «задушил» его. После этого рефери остановил бой и объявил Чимаева победителем.

Напомним, что для Чимаева эта победа стала десятой в десяти поединках. На счету Ли Джинлианга 25 боев на профессиональном уровне, это поражение стало седьмым.

Далее в основном карде турнира UFC 267 встретятся россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген, они сразятся за титул временного чемпиона в легчайшем весе.