Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отреагировал на слова Дениса Ходыкина о скучном парном катании.

Ранее Ходыкин объяснил, почему они с Дарьей Павлюченко используют акробатические элементы в своих программах. «Традиционное парное катание, по мне, скучное, его давно все видели», — сказал спортсмен.

Траньков репостнул слова Ходыкина у себя в «Твиттере» и написал: «В цирке точно веселей…»

Напомним, сейчас Павлюченко и Ходыкин находятся в Ванкувере (Канада), где выступают на втором этапе серии Гран-при. По итогам короткой программы, которая состоялась вчера, пара занимает второе место. Спортсмены получили два «дедакшена», так как Дарья упала на акробатическом элементе после тодеса и порвала колготки в ходе проката.