На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 267. В рамках основного карда российский боец Ислам Махачев одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером.

Поединок завершился уже в первом раунде. Махачев провел удачный тейкдаун, а в партере провел болевой прием на руку соперника. После крика Дэна судья остановил бой.

Таким образом, Махачев одержал 21-ю победу в 22 поединках на профессиональном уровне. На счету Хукера 32 боя, это поражение стало 11-м.

Далее в основном карде турнира UFC 267 встретятся россиянин Петр Ян и Кори Сэндхаген, они сразятся за титул временного чемпиона в легчайшем весе.