Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо опубликовал пост в «Инстаграме» после разгромной победой над «Динамо» в матче 13-го тура РПЛ.

Футболист опубликовал фото с матча и написал: «Ничто не сравнится с нашей атмосферой».

Напомним, что «Зенит» одержал победу со счетом 4:1, игра проходила на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. В составе победителей по одному голу забили Клаудиньо, Вендел, Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий. Единственный матч за «Динамо» — на счету Даниила Фомина с пенальти.

Набрав 29 очков в 13 турах, «Зенит» упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 23 баллами занимает третью строчку.